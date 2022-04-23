مدرب تشلسي: تراجع أداء الفريق في ملعبه ليس بسبب الكسل

المصدر: وكالات

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تراجع مستوى أداء فريقه على أرضه هذا الموسم لا يعود لكسل اللاعبين مؤكدا أنه يتعين عليه حث اللاعبين على المزيد من اليقظة والانتباه. وخسر تشيلسي 4-2 أمام جاره اللندني أرسنال في الأسبوع الماضي في ثالث هزيمة على التوالي في جميع المنافسات لتكون بذلك أول مرة يتلقى فيها ثلاث هزائم متتالية في ملعبه منذ 1993.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة من 31 مباراة بعد الفوز في سبع من 15 مباراة في الدوري خاضها على أرضه حتى الآن.

وقال توخيل في تصريحات إعلامية أمس "ربما أكون أنا السبب لأنه يتعين علي حث اللاعبين على اليقظة والانتباه.

"من الطبيعي لنا كبشر أن نشعر بالتعب ومن الطبيعي لنا كبشر أن نكون أكثر يقظة وانتباها في مباراة بأدوار خروج المغلوب أكثر من أي مباراة عادية". وسيلتقي تشيلسي مع ضيفه وست هام يونايتد غدا. ويحتل وست هام يونايتد المنتمي للعاصمة البريطانية أيضا المركز السابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 52 نقطة من 33 مباراة.

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