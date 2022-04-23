الحوار المغربي المصري يتجدد في "الاتحاد الإفريقي"

المصدر: وكالات

سيكون نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري امام مهمة صعبة للغاية لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، إذ يتطلع الأول الى قلب تأخره ذهاباً 1-2 أمام البورسعيدي المصري عندما يستضيفه على الملعب البلدي لمدينة بركان الأحد، والثاني عندما يحلّ على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في لوبومباشي بعد تعادلهما سلباً في الاسكندرية.

وتتجدد المواجهة بين قطبي الكرة الليبية أهلي طرابلس والاتحاد بعد لقاء الذهاب السلبي، فيما يلتقي سيمبا التنزاني مع مضيفه اورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اذ يطمح الأخير لتعويض خسارته ذهاباً صفر-1. وتتجدد مرة أخرى المواجهة المغربية المصرية بعد لقاء الرجاء وضيفه الأهلي أمس في ربع نهائي أبطال إفريقيا، حيث تأهل الأهلي إلى نصف النهائي.

في المباراة الأولى، فرّط نهضة بركان في العودة بنتيجة إيجابية ذهاباً ولا سيما أن المصري لعب بتسعة لاعبين لنحو نصف ساعة، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من ركلة حرة للتونسي هيثم العيوني.

ويتطلع الفريق البرتقالي الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة، كما يسعى مدربه الكونغولي الديمقراطي إلى انقاذ نفسه من مقصلة الإقالة بعد تراجع نتائج الفريق.

ورأى إيبينغي ان الخسارة ضد فريق أكمل المباراة بتسعة لاعبين أمر غير مقبول وانتقد لاعبيه على الأداء الذي قدموه. ويخوض الفريق الساعي الى لقبه الثاني بعد 2020، المباراة بغياب الموريتاني أداما با ومعاد فكاك ومحمد فرحان، فيما ستلقى المسؤولية على باقي اللاعبين ولا سيما المخضرمين مثل العربي الناجي ومحمد عزيز وعمر النمساوي.

ويفتقد المدرب التونسي لفريق المصري معين الشعباني جهود الثنائي عمرو موسى والتونسي إلياس الجلاصي للإيقاف بعد طردهما ذهاباً. وسيلتقي المتأهل مع الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي.

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