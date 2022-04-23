تعرّف إلى موعد مواجهة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي أبطال إفريقيا

المصدر: وكالات

واصل الأهلي المصري حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء أمس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وبذلك، ضرب الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع وفاق سطيف الجزائري، بطل المسابقة عامي 1988 و2014، الذي اجتاز عقبة الترجي التونسي بهدف لصفر. وبانتظار اكتمال مباراة نصف النهائي الثانية اليوم، سيواجه الأهلي نظيره الجزائري في القاهرة في أحد يومي السادس أو السابع من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في الجزائر في أحد يومي 13 أو 14 الشهر نفسه.

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