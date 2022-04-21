رسمياً.. الهولندي تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم أن مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاغ سيتسلّم مهماته على رأس "الشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى يونيو 2025.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال، اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي". وأوضح مدير كرة القدم في النادي جون مورتو أنه "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية والتزامه تجاه الشباب".

من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاماً "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه". وأضاف أنه "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وعلى رغم مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الاسكتلندي أليكس فيرغوسون واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ"سير" عام 2013.

وأوكل يونايتد الى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النروجي أولي غونار سولشاير من منصبه في نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب. ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تن هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020.

من المؤكد أن مهمة أي مدرب سيتولى مسؤولية الإدارة الفنية ليونايتد ستكون شاقة مع فريق أمام عملية إعادة بناء، لاسيما مع وصول نجوم مثل الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد والأوروغوياني إدينسون كافاني الى نهاية عقودهم الصيف المقبل.

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