ريال مدريد لا يترك مجالا للشك.. ويقطع خطوة كبيرة نحو لقب الليغا

المصدر: وكالات

اقترب ريال مدريد بشكل كبير جدا من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا 3 / 1 اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة. وافتتح دافيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 12 ثم تعادل أوساسونا بهدف للاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 14 ،ثم سجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد. وأهدر كريم بنزيمة فرصة التسجيل لريال من ضربتي جزاء في الدقيقتين 52 و58 ، ليتجمد رصيد اللاعب عند 25 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل اليوم على ملعبه مع غرناطة سلبيا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

في مباراة أخرى ارتقى أتلتيكو مدريد حامل اللقب للمركز الثاني برغم تعادله السلبي المخيب أمام ضيفه غرناطة المهدد بالهبوط. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة ويحلّ ضيفاً على ريال سوسييداد غدا، وإشبيلية الذي يلعب أمام ليفانتي في اليوم ذاته. فيما يتصدر ريال مدريد الذي يحلّ ضيفاً في وقت لاحق على أوساسونا برصيد 75 نقطة وبات على مشارف تجريد جاره اللدود من لقبه.

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