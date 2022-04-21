محرز يقتنص "طيور النورس".. ويعيد سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أحرز النجم الجزائري الدولي رياض محرز هدفا في مرمى برايتون وصنع آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه 3 / صفر على الفريق الملقب بـ(طيور النورس)، اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 77 نقطة، ليعود إلى الصدارة التي فقدها لمدة 24 ساعة لمصلحة منافسه المباشر ليفربول، الذي تراجع مرة أخرى للمركز الثاني بفارق نقطة خلف الفريق السماوي، ليتواصل الصراع بينهما على لقب المسابقة هذا الموسم قبل 6 مراحل على نهاية البطولة. في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة، ليظل في المركز العاشر.

وافتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 53، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله فيل فودين في الدقيقة 65، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع. واختتم بيرناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في اللقاء، الذي جرى على ملعب (الاتحاد)، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82.

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