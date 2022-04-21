يوفنتوس يضرب موعدا مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا
واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله اليوم إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).
ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4. وكان "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).
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