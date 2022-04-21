تشلسي يسقط في فخ الهزيمة على يد أرسنال.. ومركز الأبطال مهدد

المصدر: وكالات

حسم أرسنال موقعته أمام مضيفه تشلسي بفوزه عليه 4-2 اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، ويشعل الصراع على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع أرسنال الخامس رصيده إلى 57 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

ولم يعد يملك فريق "المدفعجية" ترف اهدار النقاط بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً في "السبرينت" الأخير منذ عودة عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة الدولية، أمام كريستال بالاس صفر-3 وبرايتون 1-2 وساوثمبتون صفر-1، فيما تنتظره مواجهة صعبة أخرى الاحد أمام مانشستر يونايتد السادس والذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط، علماً ان "اشلياطين الحمر" خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء.

وقبل سقوطه هذه الأمسية، نجح تشلسي في استعادة تألقه فسحق ساوثمبتون 6-صفر في الدوري، قبل أن يُسقط ريال مدريد 3-2 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأم ليخرج خائباً اثر حسارته 1-3 ذهاباً، وفاز على كريستال بالاس 2-صفر ليتأهل إلى نهائي الكأس المحلية حيث سيقابل ليفربول.

وأجرى الالماني توماس توخل مدرب الـ "بلوز" أربعة تبديلات مقارنة مع مباراته الاخيرة، مع اعتماده على الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر في الهجوم.

وبدوره، أقدم الاسباني ميكيل أرتيتا على اربعة تبديلات، فيما أقحم النروجي مارتن أوديغار في الوسط لصناعة اللعب وترك المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت الذي يقترب من الرحيل على مقاعد البدلاء.

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