تعليق كلوب على هدفي صلاح.. هذه اللحظة أهم من الرباعية في مانشستر

المصدر: أحمد طارق- دبي

أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب سعادته بالفوز الكبير الذي حققه ليفربول على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد في ملعب أنفيلد في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.



وعلق كلوب على تألق النجم المصري محمد صلاح بإحرازه هدفين ومردود النجم السنغالي ساديو ماني، بينما أشار المدرب الألماني إلى أنه استمتع بلحظة مختلفة ليس لها علاقة بتألق اللاعبين ونتيجة المباراة الكبيرة، وقال: "الدقيقة السابعة أظهرت روعة الجميع، هناك الكثير من الأشياء في الحياة أهم من كرة القدم".



وأضاف: "كانت هذه دقيقة من أجل كريستيانو رونالدو ولعائلته، هذه كانت لحظتي المفضلة خلال المباراة".



وعن المباراة قال: "كان أداء رائعا للغاية منا، وفعلنا ما ينبغي علينا القيام به وفزنا باللقاء، وإن كانت المباراة دربي فليس من السهل اللعب ضدنا".



أما عن الفوز على يونايتد بخماسية دون رد في الدور الأول ورباعية في نظيره الثاني قال: "إن أراد الجمهور الاحتفال بالفوز 9-0 فلا توجد مشكلة، فالأمر لن يستمر دائما هم سيعودون".



وعن محمد صلاح وتسجيله لهدفين وصناعة آخر قال: "لقد كان استثنائيا ووضع مصلحة الفريق أولا".

وتابع: "ساديو ماني قام بالأمر ذاته، في شهر يناير مرا بلحظات صعبة، وليس معنى إنهما يمتلكان المهارة فإنهما لن يعانيان في بعض اللحظات، وهما الآن على المسار الصحيح".



وأكمل كلوب "صلاح وماني شعرا بآثار الإرهاق جراء شهر يناير الماضي مؤخرا، ولكنهما مازالا يقومان بالكثير من الأشياء الاستثنائية ولكن ليس كل ثلاثة أيام فالأمور لا تسير هكذا، لدينا الآن فترة راحة صغيرة قبل مواجهة إيفرتون وعلينا إجراء بعض التبديلات".

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