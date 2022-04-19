تعرف التشكيلة المثالية لربع نهائي «أبطال أفريقيا».. 5 نجوم عرب

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، الثلاثاء، التشكيلة المثالية لجولة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضمت التشكيلة 9 لاعبين من فرق عربية: في حراسة المرمى، سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري.

وفي خط الدفاع محمد أمين توجاي (الترجي التونسي)، أشرف داري (الوداد المغربي)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي) وأيوب العملود (الوداد المغربي).

وفي الوسط لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)، كوليبالي (الترجي التونسي) ومحمد زريدة (الرجاء المغربي)، وفي الهجوم تياغو أزولاو (بيترو أتليتكو)، جي مبينزا (الوداد المغربي) وحسين الشحات (الأهلي المصري).

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