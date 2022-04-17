الوداد بعشرة لاعبين يهزم بلوزداد.. ويقترب من نصف نهائي "أبطال إفريقيا"

المصدر: وكالات

وضع فريق الوداد المغربي قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري 1 / صفر مساء أمس في ذهاب دور الثمانية. وحسم الوداد المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الكونغولي جي مبينزا في الدقيقة 46 ، ليسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة في المغرب مساء الأحد المقبل.

وحقق الوداد الفوز رغم معاناته من النقص العددي في صفوفه إثر طرد جلال الداودي في الدقيقة السابعة. وكانت جولة ذهاب دور الثمانية قد افتتحت مساء الجمعة بتعادل وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي سلبيا، ثم شهدت مساء السبت فوز بترو أتلتيكو الأنجولي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2 / 1 والأهلي المصري على الرجاء المغربي 2 / 1.

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