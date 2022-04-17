فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من خسارة أمام بولونيا المنقوص

المصدر: وكالات

أنقذ المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس الإيطالي من الخسارة أمام ضيفه بولونيا المنقوص من لاعبين بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وافتتح النمسوي ماركو أرناتوفيتش التسجيل لبولونيا (52)، فيما أحرز فلاهوفيتش هدف التعادل لـ"بيانكونيري" (90+5).

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر. ونجح بولونيا في التقدّم عن طريق أرناتوفيتش الذي تسلّم تمريرة متقنة من روبرتو سوريانو خلف خطوط الدفاع، فانفرد النمسوي بالحارس البولندي فويتشيتش تشيزني وأسكن الكرة في الشباك (52).

وشهدت المباراة حالتي طرد من طرف بولونيا بعدما عاد الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر اعتراض لاعبي "السيدة العجوز" على عدم احتساب ركلة جزاء، لكن الحكم احتسب مخالفة من خارج المنطقة وأشهر البطاقة الحمراء للمدافع العاجي أداما سومورو، بعد طرد التشيلي غاري ميديل للاعتراض بشكل غير لائق.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع، تمكن فلاهوفيتش من تسجيل هدف التعادل، بعد ركنية داخل المنطقة وصلت إلى الإسباني ألفارو موراتا الذي قابلها بضربة مقصية تابعها فلاهوفيتش برأسية في الشباك.

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