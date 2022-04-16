البايرن يفقد خدمات هرنانديز وكومان للإصابة

المصدر: وكالات

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم أنه سيفتقد جهود المدافع لوكاس هرنانديز والجناح كينجسلي كومان خلال المباراة أمام مضيفه ارمينيا بيلفيلد غدا الأحد.

وأوضح بايرن أن هرنانديز وكومان لم يشاركا في التدريبات اليوم السبت بسبب إصابة عضلية وبالتالي لن يسافرا مع الفريق إلى بيلفيلد.

وقد يعتمد المدرب جوليان ناجلسمان مجددا على المدافع بونا سار بعد تعافيه من الإصابة. ويتطلع بايرن لاستعادة إتزانه بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني. ويحتاج بايرن للفوز على بيلفيلد لاستعادة فارق التسع نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، قبل خوض المواجهة التي قد تصبح حاسمة بين الفريق الأسبوع المقبل.

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