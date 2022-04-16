جماهير مانشستر يونايتد تحتج على ملاك النادي وتطالبهم بالرحيل.. «نريد عودة نادينا»

المصدر: وكالات

احتج الآلاف من مشجعي مانشستر يونايتد على ملاك النادي خارج أولد ترافورد قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت مطالبين برحيل عائلة جليزر.

ورفعت الجماهير لافتة كُتب عليها «نريد عودة نادينا. هناك بعض الأمور تستحق القتال من أجلها» واحتشدت خارج الملعب.

وأطلق المشجعون بعض الألعاب النارية وأطلقوا هتافات ضد جليزر، ما دفع إلى إغلاق بوابات في الملعب خوفا من تكرار ما حدث في مايو أيار الماضي عندما اجتاحت الجماهير أرض الملعب، ما تسبب في تأجيل المواجهة أمام ليفربول في الدوري الممتاز.

وانتظر كثيرون خارج الملعب، وأطلقوا هتافات ضد جليزر حتى الدقيقة 17 من المباراة قبل الدخول، في إشارة إلى عدد سنوات ملكية النادي لعائلة جليزر.

واشترت عائلة جليزر الأمريكية نادي يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) في 2005.

وهذا الموسم الخامس ليونايتد دون أي لقب، كما أنه التاسع للفريق دون الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

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