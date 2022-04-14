الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عودة بطولة الأندية

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم استمرار بطولة الأندية العربية مع الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، فيما سيدرس اقتراحات لاقامتها بطريقة التجمع. وبعد توقفها عام 2013، عادت عجلة البطولة للدوران في 2017 وأحرز الرجاء المغربي لقبها الأخير، بعد تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، على حساب الاتحاد السعودي بركلات الترجيح في الرباط في 21 أغسطس 2021.

وقال رئيس الاتحاد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أمس عقب اجتماع مجلس ادارته في جدة "أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي هي روزنامة البطولة. شاهدنا طلباً كبيراً من الاندية للمشاركة في البطولة العربية. البطولة مقامة كل سنة وهناك اقتراح لاقامة بطولة مجمعة".

وعن بطولة المنتخبات التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي واحرزت لقبها الجزائر أمام تونس 2-صفر، أوضح الفيصل "اشكر الاخوان في قطر وفيفا لاقامة كأس العرب للمنتخبات، هناك نقاش لتطويرها ويجب ان تقام بشكل دوري. يجب ان نناقش هذا الموضوع". وأضاف الفيصل "أن التنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية ومنتخبات الاتحادات العربية، خاصةً وأن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام".

وقال الأمين العام للاتحاد العربي رجاء الله السلمي في حديث تلفزيوني "بطولة الاندية مستمرة.. ستكون بنفس المزايا السابقة، لكن الآلية ستعلن في مرحلة مقبلة. نأمل الانطلاق بها بداية الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح ونعلن عنه. وبعد كأس العالم (قطر 2022) سننطلق في مراحلها المختلفة".

بدوره، كتب رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء المشارك في الاجتماع في حسابه على موقع فيسبوك ان "التوجه الحالي هو أن تكون البطولة مجمعة حسب روزنامة تناسب الجميع"، مع ترجيحات باقامتها في السعودية.

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