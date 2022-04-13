ريال مدريد يحقق أرقاما قياسية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

لايزال فريق ريال مدريد الإسباني يواصل تحقيق الأرقام القياسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تأهله إلى نصف نهائي البطولة على الرغم من خسارته في لقاء الإياب أمام تشيلسي بطل النسخة الماضية بنتيجة 2-3 إلا أن مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4/5 قادته للوصول إلى المربع الذهبي واقصاء حامل اللقب عقب مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية، وحسمها كريم بنزيمة بهدف من كرة رأسية.

واستطاع ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في 13 نسخة كان آخرها في 2017/2018، أن يطيح بحامل لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته بالبطولة القارية خلال مواجهتهما في الأدوار الاقصائية.

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد شهدت نسخة 1998 اطاحة ريال مدريد لفريق بروسيا دورتموند حامل اللقب، من نصف النهائي، وفي نسخة 2000 أطاح بفريق مانشستر يونايتد حامل اللقب من ربع النهائي، وفي نسخة 2002 أطاح ببايرن ميونخ حامل اللقب من ربع النهائي وفي نسخة 2014 أطاح أيضا بنفس الفريق من نصف النهائي، لتكون النسخة الحالية هي الخامسة التي يطيح فيها بحامل اللقب من الأدوار الحاسمة.

وإلى جانب أرقام ريال مدريد فقد استطاع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق أن يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في مسيرته ليتساوى مع كل من المدربين الاسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو.

كما استطاع الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد وصاحب هدف تأهل فريقه في لقاء الإياب، وثلاثية الذهاب أن يصل إلى 12 هدفا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب فرنسي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في دوري الأبطال، ويحافظ على وصافته لهدافي النسخة الحالية حتى الآن البولندي ليوفاندوفيكسي لاعب بايرن ميونخ الألماني الذي ودع فريقه أمام فيا ريال الاسباني في ربع النهائي.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والذي يقام مساء اليوم الأربعاء.

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