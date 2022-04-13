فياريال يطيح ببايرن ميونخ ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

فجر فياريال الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني 1 / 1 اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فياريال على ملعبه 1 / صفر وبذلك فاز الفريق الإسباني بنتيجة إجمالية 2 / 1 وتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بايرن ميونخ المتوج باللقب الأوروبي ست مرات.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 52 ثم جاء هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 88 عن طريق البديل صامويل شوكويزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news