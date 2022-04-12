إيطاليا تجمّد فيلا يملكها سائق فورمولا روسي ووالده.. سعرها صادم!

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الإيطالية الإثنين تجميد فيلا تقدّر قيمتها بمئة مليون يورو في ساردينيا تعود ملكيتها لسائق الفورمولا واحد الروسي نيكيتا مازيبين ووالده ديميتري، على خلفية غزو بلادهما لأوكرانيا.

وأفاد مسؤول حكومي أن الشرطة المالية أصدرت أمراً بتجميد فيلا "روكي رام" في بورتو تشيرفو، على ساحل كوستا سميرالدا الخلّاب في شمال شرق الجزيرة الإيطالية.

وقرر فريق هاس الأميركي المشارك في الفورمولا واحد الاستغناء عن خدمات سائقه مازيبين (23 عاماً) الشهر الماضي عقب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وبعد أيام، أُضيف اسم نيكيتا إلى قائمة الروس الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، إلى جانب والده ديميتري المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم العملاقة للكيماويات.

وجمّدت إيطاليا مئات الملايين من اليورو من الممتلكات، لا سيما الفيلات واليخوت الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى الأثرياء الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم إثر غزو موسكو لجارتها.

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