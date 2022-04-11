معاقبة أتلتيكو مدريد بإغلاق جزء من ملعبه في مباراة مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

أمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الاثنين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بإغلاق جزء من ملعبه "واندا متروبوليتانو" لمباراته مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بسبب "السلوك التمييزي" من قبل البعض من مشجعيه.

وسيتعين على أتلتيكو الذي خسر صفر-1 في إنكلترا ذهابًا، أن يحدد الاقسام التي سيغلقها و"التي يجب أن تشمل 5000 مقعد على الأقل" ورفع مكانها يافطة يكتب عليها "لا للعنصرية"، وفقًا للهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي.

وفتح ويفا الجمعة تحقيقًا تأديبيًا ضد بطل إسبانيا بسبب "السلوك التمييزي" لأنصاره خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الفائت، وكذلك بسبب "إلقاء مقذوفات".

من جهتها بثت صحيفة ماركا المدريدية مقطع فيديو يظهر جماهير أتلتيكو وهم يؤدون التحية النازية في مدرجات استاد الاتحاد. ووفقًا لموقع "مانشستر إيفنينغ نيوز"، ألقت شرطة المدينة القبض على العديد من الأشخاص وفتحت إجراءات بحقهم بشأن العنصرية والعنف.

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