4 أهداف في تعادل مثير بين مانشستر سيتي وليفربول.. (فيديو)

المصدر: وكالات

تعادل مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب 2-2 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد خمس دقائق، ثم أدرك ديوجو جوتا التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 13.

وأعاد جابرييل جيسوس التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 36، لكن ساديو ماني أدرك التعادل قبل دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وأصبح رصيد سيتي 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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