شرطة مرسيسايد تحقق في تصرف رونالدو تجاه هاتف مشجع

المصدر: وكالات

قالت شرطة منطقة مرسيسايد الإنجليزية اليوم الأحد إنها تراجع حاليا صور كاميرات المراقبة لمعرفة إن كان المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرتكب مخالفة تستوجب التحقيق بالإطاحة بهاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت أم لا.

وأظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رونالدو وهو يطيح بيده باتجاه الأرض أثناء خروجه من الملعب وتوجهه نحو غرفة الملابس في استاد جوديسون بارك التابع لفريق إيفرتون.

وقال شهود عيان إن اللاعب البالغ عمره 37 عاما أطاح بيده هاتف أحد المشجعين وتحطم على الأرض.

واعتذر رونالدو عن هذه الواقعة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام بعد ذلك.

وقال متحدث باسم شرطة مرسيسايد إن الشرطة تتواصل مع الفريقين بعد تقارير تحدثت عن حدوث اعتداء.

وأضاف المتحدث "عند مغادرة اللاعبين أرض الملعب وردت تقارير عن تعرض صبي لهجوم على يد أحد أفراد الفريق الزائر عند خروجه من الملعب، التحقيقات مستمرة والضباط على اتصال بنادي إيفرتون لكرة القدم لمراجعة صور المراقبة وبالشهود، لمعرفة إن كان ما حدث يعتبر مخالفة تستوجب التحقيق أم لا".

وتركت الهزيمة مانشستر يونايتد في المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز ما يهدد فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بما أنه يتخلف بفارق ست نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع.

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