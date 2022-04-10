لوكلير سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1

المصدر: وكالات

توج شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة ألبرت بارك في ملبورن اليوم بعد انطلاقه من المركز الأول، بينما لم يكمل الهولندي ماكس فرستابن حامل لقب البطولة السباق بسبب عطل فني في سيارته رد بول.واحتل المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الثاني تلاه البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

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