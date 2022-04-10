ميسي يصنع ونيمار ومبابي يسجلان "هاتريك" في انتصار "سداسي" لسان جرمان

المصدر: وكالات



واصل باريس سان جرمان زحفه نحو استعادة اللقب من ليل بفوزه الكاسح على مضيفه كليرمون 6-1 بفضل ثلاثيتين لكل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، فيما عزز رين حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في ثلاثة مواسم بعدما بات ثانياً موقتاً بفوزه على مضيفه رينس 3-2 اليوم في المرحلة الحادية والثلاثين.

وقبل موقعته المنتظرة في المرحلة المقبلة ضد غريمه مرسيليا وبمشاركة قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس للمرة السادسة فقط في جميع المسابقات والثالثة أساسياً في الدوري منذ قدومه من ريال مدريد الصيف الماضي، حقق سان جرمان فوزه الثاني توالياً بنتيجة كاسحة بعدما تغلب في المرحلة الماضية على لوريان 5-1 في لقاء سجل فيه الثلاثي نيمار ومبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة معاً في مباراة واحدة منذ قدوم الأخير الصيف الماضي من برشلونة الاسباني.

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 71 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن رين ومرسيليا، مع بقاء سبع مراحل فقط على نهاية الموسم. وبعد خروجه مجدداً خالي الوفاض من مسابقة دوري الأبطال وتنازله أيضاً عن لقب مسابقة الكأس المحلية، ينحصر تركيز بمهمة الدوري "المملة" في ظل الفارق الكبير الذي يفصل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن أقرب ملاحقيه.

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