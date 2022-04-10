ريال مدريد يقترب من لقب "الليغا" بالفوز على خيتافي

المصدر: وكالات

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه خيتافي 2 / صفر، اليوم ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، والذي لعب مباراتين أقل.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 38 عن طريق لاعبه البرازيلي كاسيميرو، قبل أن يضيف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 68.

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