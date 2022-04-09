ثلاثية سون تهدي توتنهام الفوز على فيلا وتعزيز موقعه بالمربع الذهبي

المصدر: وكالات

أحرز الكوري الجنوبي سون هيونج-مين ثلاثة أهداف ليقود توتنهام هوتسبير لتعزيز موقعه في المركز الرابع بالفوز 4-صفر على أستون فيلا صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم. ومع خسارة أرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم، تقدم توتنهام بثلاث نقاط على جاره اللندني، حيث يملك 57 نقطة من 31 مباراة، مقابل 30 مباراة لمنافسه.

وتقدم الكوري الجنوبي سون بهدف لتوتنهام في الدقيقة الثالثة بعدما تابع تسديدة مرتدة من هاري كين من حافة منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية بقدمه اليسرى داخل الشباك. وصنع فيلا عدة فرص لإدراك التعادل لكنه لم يكن محظوظا، إلى جانب تألق الحارس هوجو لوريس، ليخرج توتنهام متقدما في الشوط الأول.

وصنع كين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 50، حيث مرر الكرة إلى ديان كولوسيفسكي الذي ركض بسرعة نحو منطقة الجزاء قبل أن يهز شباك الحارس إميليانو مارتينيز. وجاء الهدف الثالث بشكل مشابه، حيث لمس كين تمريرة طويلة برأسه نحو سون الذي انطلق ناحية المرمى وسجل ببراعة.

وأكمل سون أهدافه في الدقيقة 71، حيث كان على الجانب الأيمن ثم مرر إلى كولوسيفسكي، ولم يكن اللاعب السويدي أنانيا، وأعادها مجددا إلى زميله الكوري الجنوبي ليسدد في القائم ثم تدخل الكرة المرمى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news