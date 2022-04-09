أتلتيكو يخسر من مايوركا.. و"مركز الأبطال" في خطر

المصدر: وكالات

بات أتلتيكو مدريد يواجه خطر عدم بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد سقوطه بهدف دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا، ليصبح على بعد نقطة فقط من ريال بيتيس الخامس الفائز 2-1 خارج أرضه على قادش السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد فريق العاصمة عند 57 نقطة في المركز الرابع متساويًا مع برشلونة الثالث الذي خاض مباراتين أقل، وفشل باللحاق بإشبيلية الثاني الفائز الجمعة على غرناطة. وبات أتلتيكو مدريد متقدمًا بفارق نقطة فقط عن بيتيس الخامس قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، علمًا أنه يستضيف ريال مدريد المتصدر الذي يلعب لاحقًا مع ضيفه خيتافي، في دربي العاصمة في المرحلة 35 وإشبيلية في المرحلة ما قبل الاخيرة.

وخاض أتلتيكو اللقاء وتفكيره في يوم الاربعاء عندما يستضيف مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته ذهاباً صفر-1 في إنكلترا. وسجل الكوسوفي فيدات موريكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس السلوفيني يان أوبلاك. من جهته، رفع مايوركا رصيده الى 29 نقطة وخرج من منطقة الهبوط وبات على بعد نقطة من أول مركز في خطر والذي يحتله قادش.

وحقق ريال بيتيس الساعي لخطف بطاقة دوري الابطال، فوزه الثاني تواليًا بفوز متأخر على مضيفه قادش الذي تقدم عبر إيفان أليخو (58). إلا أن النادي الاندلسي عادل بهدف كريستيان تيو (78) قبل أن يحسم النقاط الثلاث من ركلة جزاء نفذها بورخا إيغليسياس (85).

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