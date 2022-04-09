جوندوجان: مباراة مانشستر سيتي وليفربول الأعظم في القارة

المصدر: وكالات

أعرب الألماني الدولي إيلكاي جوندوجان عن اعتقاده بأن المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هي "أعظم مباراة في القارة".

وفي تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية اليوم السبت، قال قائد فريق السيتي إن :"أفضل فريقين في أفضل دوري سيتواجهان، وكلاهما في دائرة أقوى المرشحين في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وتابع جوندوجان: "عندما أتابع التقارير الصحفية في ألمانيا في العطلة الأسبوعية، يبدو أن الاهتمام بهذه المباراة هو في الوقت الراهن أكبر من الاهتمام بالدوري الألماني".

ويستقبل مانشستر سيتي، حامل اللقب ومتصدر جدول الدوري الإنجليزي، في ملعبه ليفربول الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة مساء غد الأحد.

وأعرب جوندوجان/31 عاما/ عن اعتقاده بأن الفوز في مباراة الغد سيمنح الفريق الفائز ميزة نفسية على الأقل " وسيدخل الفائز وهو صاحب الحظ الأوفر في بقية المباريات، والمسألة لا تتعلق بالنقاط وحسب بل بالثقة في النفس".

وتابع جوندوجان: "إذا فزنا عندئذ يمكننا نظريا أن نفرط في نقاط في بقية الموسم".

يذكر أن جوندوجان الذي وصل عدد أهدافه إلى 34 هدفا في العطلة الأسبوعية الماضية ليصبح الألماني صاحب العدد القياسي من الأهداف في الدوري الإنجليزي، يمكنه أن يحصد ثلاث بطولات كبرى في العام الحالي هي بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع سيتي إلى جانب بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

وقال لاعب الوسط إن الفوز بالبطولات الثلاث سيكون "أمرا طيبا بدرجة يصعب تصديقها، وبصراحة سيكون الحصول على لقبين من الثلاثة أمرا ممتازا بحق".

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