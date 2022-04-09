كشف أخبار زائفة عن تأهل الجزائر إلى كأس العالم 2022.. ما علاقة الرئيس الروسي!

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بعد مباراة الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم بكرة القدم 2022 المقرر في قطر، انتشرت مجموعة من الأخبار الزائفة المثيرة التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية أبرزها قرار إعادة المباراة نتيجة الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخب "محاربو الصحراء".

وانتهى اللقاء بفوز الكاميرون في مجموع مباراتي "الذهاب والاياب" بعد ان فازت الجزائر ذهابا 1-صفر، لترد الكاميرون بذات النتيجة، ثم لجأ المنتخبان إلى شوطين اضافيين سجل خلالهما الجزائر هدف التأهل، ثم جاءت الصدمة بإحراز الكاميرون هدفاً في الثانية الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وتخطف بطاقة التأهل إلى قطر.

وكانت هذه الحادثة مؤثرة جداً لدى الجمهور الجزائري الذي كان ضامناً للتأهل بنسبة تفوق 90% من خلال نتيجة مباراة الذهاب والأداء القوي لمنتخب بلادهم، الا أن كرة القدم هذه المرة قررت التحدّث بلغتها المثيرة، لتنتزع "الآهات والحسرات" من الجمهور، مما أدى لانتشار مجموعة من الأخبار التي اتضح لاحقاً أنها غير حقيقية، وكشفتها منصة غوغل المتخصصة بتتبع الأخبار الزائفة. وتم تداول ثلاثة أخبار زائفة على نطاق واسع، كما يلي:

قبول طعن الجزائر

تم تداول فيديو مترجم لرئيس الاتحاد الافريقي بكرة القدم، الجنوب افريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه قبول طعن الجزائر المقدم وتأهل منتخب "محاربي الصحراء" إلى كأس العالم بشكل رسمي.

وتبيّن أن الفيديو المنتشر قديم يعود إلى 22 يناير 2022 ويتحدث فيه عن نتائج قرعة الملحق الافريقي، معرباً عن أمله أن تحقق منتخبات إفريقيا نتائج جيدة في كأس العالم، وتم تحريف التصريح عند الترجمة إلى اللغة العربية.

رئيس الأركان الجزائري

تداولت مواقع الكترونية حديثاً منسوباً لرئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة عن الحكم الغامبي بكاري غاساما، ويقول أن مافعله الحكم في مباراة الجزائر والكاميرون لن يمر دون عقاب.

واتضح أن رئيس أركان الجيش الجزائري لم يدلي بأن تصريح من هذا القبيل.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تداولت مواقع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مستاء من الفيفا بسبب استبعاد منتخب روسيا من كأس العالم وأيضا المؤامرة على منتخب الجزائر.

كما ذكر التصريح أن بوتين علم بأن منتخب الجزائر خرج من المونديال بفعل فاعل، لأن الجزائر حليفة لروسيا، وأنه سيقوم بالرد على الفيفا بإقامة بطولة عالم مصغرة تتزامن مع مونديال قطر.

واتضح أن بوتين لم يدلي بأي تصريحات بهذا الخصوص ولم يتم العثور في القنوات الرسمية على أي شي من هذا القبيل، خصوصا في قناة ار تي الروسية التي نقل عنها الخبر الزائف.

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