مدرب مان يونايتد يحسم في مشاركة رونالدو أمام إيفرتون

المصدر: وكالات

قال رالف رانجنيك‭ ‬المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد اليوم إن المهاجم كريستيانو رونالدو سيعود لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التعافي من المرض لكن المدافع لوك شو سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وسيعود رونالدو، هداف يونايتد هذا الموسم برصيد 12 هدفا في الدوري، بعد أن غاب عن التعادل 1-1 مع ليستر سيتي مطلع هذا الأسبوع، بينما يستعد شو لفترة طويلة من الغياب حيث سيزيل شريحتين معدنيتين جراء إصابة سابقة بكسر في الساق في 2015.

وقال رانجنيك للصحفيين قبل مباراة السبت "كريستيانو عاد مرة أخرى. لوك لا يزال مصابا، اضطررنا إلى استبداله بين الشوطين (أمام ليستر). كان يعاني من مشاكل في ساقه حيث خضع لجراحة عام 2015. وأخبرني الطبيب أنهم قرروا إزالة شريحتين معدنيتين في ساقه وسيحدث هذا غدا وسيغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتابع: "إدينسون كافاني لا يزال مصابا. رفائيل فاران مصاب وسيغيب مرة أخرى غدا ونفس الشيء ينطبق على سكوت مكتوميناي. يعاني من مشاكل في باطن القدم". وقال رانجنيك، الذي يحتل فريقه المركز السابع برصيد 51 نقطة من 30 مباراة، إن القوة الذهنية والبدنية للاعبيه ستلعب دورا مهما أمام إيفرتون الذي يتقدم بنقطة ومركز على منطقة الهبوط. وأضاف "هذه العوامل ستحدد نتيجة المباراة. ندرك أهمية المواجهة للفريقين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news