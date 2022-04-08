رد فعل غير متوقع داخل غرفة ملابس برشلونة خلال مباراة ريال مدريد وتشيلسي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

على الرغم من التوتر والتنافس التاريخي بين مدريد وبرشلونة إلا أن غرفة ملابس لاعبي الفريق الكاتالوني عكست روحاً رياضية وتحليلاً واقعياً لمباراة الغريم الملكي مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم!.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن رد فعل غير متوقع لبعض اللاعبين داخل غرفة ملابس برشلونة على فوز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية والتي لم يفوت لاعبي البارسا حضورها على الرغم من تركيزهم آنذاك على خوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقالت الصحيفة إن تعليقات لاعبي برشلونة أثناء مشاهدة المباراة تركزت على كيل المديح للنجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف، فيما انتقدوا أداء تشيلسي وأخطائهم الفردية خصوصاً الحارس السنغالي ميندي الذي تسبب بالهدف الثالث.

ونقلت الصحيفة على لسان أحد اللاعبين الكبار في غرفة الملابس البرشلونية- لم تكشف عن هويته- بأن ريال مدريد لا يموت، في إشارة إلى أن الفريق لم يتأثر بالخسارة أمام برشلونة في "الكلاسيكو" الأخير برباعية تاريخية.

وليست المرة الأولى التي يخرج فيها لاعبون علناً للإشادة بلاعبي ريال مدريد إذ كان لاعب البارسا البرازيلي داني ألفيس قد كتب على حسابه في "إنستغرام" قبل أسابيع منشوراً أشاد فيه بأداء بنزيمة في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان التي سجل فيها النجم الفرنسي "هاتريك" أقصى من خلال أحد أبرز الأندية الأوروبية المرشحة للفوز باللقب الأوروبي خصوصاً أنه مدجج بنجوم كبار أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

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