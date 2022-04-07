رونالدو يسخر ويرد على انتقادات روني ونجم ليفربول السابق

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعرض نجم مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة من قبل النجم السابق ومدرب ديربي كونتي حاليا، واين روني، الذي لعب إلى جواره في مان يونايتد خلال الفترة بين 2004 و2009، وكذلك من النجم السابق لنادي ليفربول، المحلل الرياضي حاليا، جيمي كالاغر، حيث اعتبر الاثنان أن رونالدو صفقة فاشلة ليونايتد، وأن النادي مطالب بـ"التخلص منه في أقرب وقت".

ولم يمر هذا الانتقاد مرور الكرام على رونالدو، حيث وصف الاثنين بأنهما يغيران منه، وعلق على الانتقادات المتكررة منهما من خلال حسابه في "إنستغرام" بأن كتب بأنهما "اثنان يغيران منه" فقط لاغير. وأظهر ذلك بطريقة ساخرة.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن روني جدد مطالبته بـ"شحن رونالدو وبول بوغبا" إلى الخارج الصيف المقبل، في تعبير عن رغبته بأن يقوم نادي مان يونايتد بالتخلص من اللاعبين في الصيف المقبل، ملقيا باللوم عليه وعلى بوغبا في سوء النتائج التي لاحقت يونايتد في الموسم الجاري.

وأيده في ذلك كاراغر الذي لطالما دأب على توجيه النقد بشكل دائم لرونالدو منذ أن وطأت قدمه الأراضي الإنجليزي من جديد الصيف الماضي.

وسبق أن تعرض كاراغر وروني أيضا لانتقادات من زملاء سابقين لرونالدو، موجهين اللوم لهما بأنهما يتحاملان على رونالدو، ويتناسيان أن يونايتد يعاني الأمرين منذ سنوات، وأن الأمر لا يتعلق بالموسم الجاري فقط.

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