تعادل سلبي يغضب تشرين ويسعد الوثبة في قمة الدوري السوري

المصدر: جوني جبور- دبي

فرض التعادل السلبي نفسه، على لقاء تشرين ومستضيفه الوثبة، في قمة الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، في مباراة أغضبت حامل لقب النسختين الأخيرتين للدوري فريق تشرين، لعدم قدرته على انتزاع الصدارة، وأسعدت في جانبها الآخر أنصار الوثبة لبقاء فريقهم في المركز الأول برصيد 45 نقطة، بفارق النقطة عن ملاحقهم تشرين.

ولم يستفد تشرين من حالة النقص العديد في صفوف الوثبة في الدقائق العشرة الأخيرة، بعدما رفع الحكم الأردني محمد مفيد البطاقة الحمراء في وجه مدافع الوثبة مؤنس أبو عمشة بعد نيله الإنذار الثاني. وبنتيجة التعادل، اقترب الوثبة خطوة نحو الأمام لتحقيق حلم طال انتظاره، والفوز للمرة الأولى تاريخياً بلقب دوري المحترفين السوري لكرة القدم، كما انعكست النتيجة على حارس الوثبة حسين رحال الذي كان أكبر المستفيدين، بعدما رفع عدد مبارياته المتتالية دون أن تتلقى شباكه لأية أهداف إلى 13 مباراة، معززاً رقمه القياسي في دوري المحترفين، فيما حافظ تشرين بدوره على ميزة عدم الخسارة، ليكون الاستثناء الوحيد بين كل فرق الدوري، خصوصاً أن الوثبة سبق له تلقي هزيمة وحيدة في دوري الموسم الحالي جاءت ذهاباً أمام تشرين بهدف دون رد.

وفي باقي نتائج الجولة، خطف حطين الساحلي انتصاراً مهماً من أمام ضيفه الكرامة بنتيجة هدف دون رد، في نتيجة كانت كافية لـ "حطين" في فرض نفسه شريكاً على الكرامة على صعيد المركز السابع ورصيد 24 نقطة. وحقق الجيش أكبر نتائج الجولة، بفوزه على جاره الشرطة برباعية نظيفة، في انتصارٍ عرف من خلاله الجيش كيفية تأمين مركزه الثالث برصيد 32 نقطة، وقابله في الوقت ذاته بقاء الشرطة في منطقة الخطر وتحت ضغط شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بتجمد رصيده عند النقطة 13 والمركز الثاني عشر.

وواصل فريق جبلة وصحوته للمباراة الثانية على التوالي، بفوزه على مضيفه عفرين بثلاثية نظيفة، ليرتقي جبلة من خلال هذا الفوز إلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد عفرين عند النقطة الرابعة والمركز الـ 14 والأخير.

وعاودت نتيجة "الثلاثية النظيفة" للظهور، في انتصارٍ مستحق حققه أهلي حلب "الاتحاد سابقاً" خارج الديار على حساب الحرجلة، ليعزز أهلي حلب مركزه العاشر برصيد 22 نقطة، بفارق النقطتين عن الحرجلة في المركز الحادي عشر.

وانتزع الفتوة انتصاراً صعباً على مستضيفه النواعير، جاء بنتيجة "3-2"، ليخطف الفتوة ثلاث نقاط ثمينة أبقته بالمركز السادس برصيد 25 نقطة، وليواصل النواعير نزف النقاط ببقاء في المركز الثالث عشر وما قبل الأخير برصيد تسع نقاط.



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