كومان يعود لتدريب منتخب هولندا خلفا لفان جال بعد المونديال

المصدر: وكالات

يعود رونالد كومان لمنصب المدير الفني لمنتخب هولندا عقب نهاية مونديال قطر 2022، ليخلف للمدرب الحالي لويس فان جال.

وكتب كومان عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "فخور بالإعلان عن تولي تدريب المنتخب الوطني مجددا بعد كأس العالم، اتطلع لذلك بشدة ، لنحقق النجاح سويا مرة أخرى".

وتولى كومان /59 عاما/ تدريب منتخب طواحين هولندا بين عامي 2018 و2020 ثم رحل عن منصبه من أجل تدريب برشلونة الإسباني ، لكنه بقي مع النادي الكاتالوني لموسم واحد في ظل الأزمات المالية التي عانى منها الفريق.

وأعلن اتحاد الكرة الهولندي اليوم الأربعاء أن العقد الجديد لكومان سيستمر حتى 2026.

وقال فان جال /70 عاما/ للتليفزيون الهولندي يوم الأحد الماضي أنه كان يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا، لكنه يعتزم البقاء في منصبه خلال الفترة الراهنة.

ويلعب منتخب هولندا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب قطر الدولة المنظمة والسنغال بطلة أفريقيا والإكوادوار، خلال بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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