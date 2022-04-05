مرتضى منصور يحفز "سلة الزمالك" بمكافأة لا يمكن توقعها

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه سيقدم مكافأة لا يمكن توقعها لفريق كرة السلة في النادي في حال فوزه بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة.



ونشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور على "فيسبوك" مقطع فيديو لرئيس الزمالك أثناء حديثه إلى لاعبي فريق كرة السلة، إذ حث اللاعبين على الفوز بلقب بطولة إفريقيا.



ويلعب الزمالك بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 19 إبريل الجاري.



وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع فريق كرة السلة بنادي الزمالك قبل بطولة إفريقيا: "لديكم مدرب ممتاز و4 محترفين، اللاعبون المحليون لا يقلون في المستوى عن المحترفين".



وأضاف "أنت حامل لقب بطولة إفريقيا الآن، أمامكم فرصة لإسعاد جماهيركم للسنة الثانية على التوالي".



وزاد بقوله: "لا يوجد أي فريق في إفريقيا أفضل منكم".



وواصل "سيكون هناك مكافأة لا تحلمون بها إذا فزتم بلقب بطولة إفريقيا، لا ينقصكم شيء إلا التركيز ثم توفيق الله".



يذكر أن الزمالك يدافع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

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