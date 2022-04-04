ما لا تعرفه عن بيدري.. رفضه ريال مدريد ودخل برشلونة ب"كيس بلاستيك"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

خطف النجم الواعد في صفوف برشلونة بيدري غونزاليس الأنظار في مباراة فريقه مع اشبيلية، الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سجل هدف الفوز الثمين من مهارة فردية عالية تدل على نضجه الكروي على الرغم من صغر سنه (19 عاماً).

وما لا يعرفه الكثيرون عن بيدري أنه وصل إلى ملعب "كامب نو" لتوقيع عقده مع النادي وبيده "كيس بلاستيك" يضع فيه أغراضه الشخصية الأمر الذي أدهش مسؤولي النادي والمراقبين! لكنه يدل على بساطة اللاعب!.

ويمتلك بيدري شخصية كروية جذابة منحته "كاريزما" خاصة فكانت محطاته مع البارسا ملفتة، إذ احتاج إلى 20 دقيقة فقط ليضع بصمته ويسجل للفريق الكاتالوني أولى اهدافه بمرمى فيرينتسفاروشي المجري بدوري أبطال أوروبا العام قبل الماضي وهو في عمر 17 سنة.

وبعيداً عن المستطيل الأخضر، رصدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أثناء تنقلاته لتكتشف أن كل زملائه في النادي يرتادون سيارات فارهة فيما هو يتنقل بسيارة أجرة "تاكسي" لعدم حصوله على رخصة قيادة.

ويعتبر نجم برشلونة أندريس انييستا قدوة بيدري في الملاعب ورغم ذلك لم يمنحه مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي القميص رقم 8 الخاص بانييستا وإنما الرقم 10 الذي لا يحمله إلا اللاعبون الأكثر موهبة في إسبانيا.

والمدهش في مسيرة بيدري أنه حين كان لاعباً في فريق يوفنتود لاغونا تم عرضه ريال مدريد لكن النادي الملكي رفضه.

كما أنه من المفارقات العجيبة أن برشلونة يرى فيه أسطورة النادي وراهن على ذلك من خلال التوقيع معه حتى عام 2026 ووضع في عقده شرط جزائي قيمته مليار يورو.

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