بايرن ميونيخ يقسو على فرايبورغ.. 4 أهداف في شوط واحد

المصدر: وكالات

اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بفوزه على مضيفه فرايبورغ 4 /1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من "البوندسليغا".

وفي باقي المباريات فاز بوخوم على مضيفه هوفنهايم 2/ 1 وباير ليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 2 /1 وتعادل أرمينيا بيلفيلد مع شتوتجارت 1 /1 وانتراخت فرانفكورت مع جرويتر فورت سلبيا.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 58 لكن بعد خمس دقائق فقط أدرك نيلز بيترسن التعادل لفرايبورغ.

وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 73 وتكفل الفرنسي كينجسيلي كومان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الرابع لبايرن ميونخ.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 66 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه لايبزج، وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الخامس.

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