استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

المصدر: وكالات

أعلن رئيس اتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، اليوم الخميس، استقالته من منصبه على خلفية فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن عمارة، أيضا، خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم الخميس، تعيين نائبه محمد مهوش، رئيسا مكلفا بإدارة شؤون الاتحاد لحين عقد جمعية عمومية انتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد.

وخسرت الجزائر أمام ضيفتها الكاميرون بهدفين مقابل هدف، الثلاثاء، في إياب الدور المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022،بعد فوزها ذهابا بهدف نظيف لتودع التصفيات بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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