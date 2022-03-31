تصريح غريب لمحمد صلاح في غرفة ملابس المنتخب المصري بعد الخسارة أمام السنغال.. فيديو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أثار هداف فريق ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الجدل بتصريح غريب بعد الخسارة من السنغال في الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم بركلات الجزاء ولثاني مرة في أقل من شهرين بعد الخسارة في نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الجزاء وأمام نفس المنتخب أيضاً.



ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي عبر تويتر، فيديو لاجتماع محمد صلاح مع لاعبي المنتخب المصري داخل غرفة خلع الملابس، بعد خسارة مباراة السنغال، قال خلال الفيديو: "أنا فخور جداً أني لعبت معاكم في المنتخب، وأيضا هناك لاعبين مثل عبدالله سعيد وعدد كبير من اللاعبين فخور جداً وكان شرف ليا اللعب معهم، وما حدث لا يمكن لأي شخص التدخل فيه".



وأضاف: "للأسف ما حدث لا يمكن لأحد التدخل فيه هذه ركلات جزاء ولثاني مرة، مش عارف في ايه ولكن كان لي الشرف أن العب معكم بجد سواء كنت متواجد أو غير متواجد"، وبعد هذه الجملة قاطع عدد من اللاعبين المتواجدين محمد صلاح، وأكدوا له أن الكل سيكون متواجد.



ويذكر أن المنتخب السنغالي كان قد تفوق مرتين على منتخب مصر و بركلات الجزاء الترجيحية وفي مباراتين حاسمتين الأولى في ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية والثانية في المباراة الفاصلة من أجل الصعود إلى كأس العالم 2022 وهو ما دفع قائد المنتخب المصري محمد صلاح إلى إعلان رغبته عن الابتعاد وعدم التواجد في المنتخب المصري.

📹- محمد صلاح و حديثه للاعبي المنتخب المصري بعد الخسارة من السنغال.



pic.twitter.com/qZy2nJbtP6 — E P L W O R L D (@EPLworld) March 30, 2022

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