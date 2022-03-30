رونالدو والبرتغال إلى كأس العالم.. على حساب "قاهر إيطاليا"

المصدر: وكالات

بلغت البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم بفوزها الثلاثاء 2-صفر على ضيفتها مقدونيا الشمالية على معلب "دراغاو" في بورتو، في نهائي المسار الثالث من الملحق الاوروبي المؤهل الى مونديال قطر.

وسجل برونو فرنانديش ثنائية الفوز في الدقيقتين 32 و65 لتتأهل البرتغال الى النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها والسادسة تواليًا.

وكان بطل أوروبا 2016 تفوق في نصف النهائي الخميس الفائت 3-1 على ضيفه التركي، فيما فجرّت مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية عندما حرمت إيطاليا من بلوغ كأس العالم للمرة الثانية تواليًا بفوزها عليها 1-صفر بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

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