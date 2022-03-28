نافاس يستقبل لاجئين أوكرانيين في منزله.. تعرف إلى عددهم!

المصدر: وكالات

يستقبل الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، لاجئين أوكرانيين في منزله، الإثنين، ما يؤكد معلومات تداولتها وسائل إعلام إسبانية التي أفادت أن عددهم يبلغ قرابة الـ30. وقام الحارس الذي ضمن مع بلاده أقله خوض الملحق المؤهل الى نهائيات كأس العالم 2022، بتجهيز منزله لاستقبال عائلات فرت من الحرب في بلادها في أعقاب الغزو الروسي.

وكانت أندرياس سالاس، زوجة نافاس، قد نشرت عدة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع جمعيات خيرية قالت فيها «يمكننا مساعدة الأطفال، بعضهم برفقة أمهاتهم وغيرهم لا، شبان وحدهم وصلوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، الشيء الوحيد الذي استطاعوا جلبه معهم». تم نقل اللاجئين الذين وصلوا إلى منزل نافاس من قبل جمعية إنجيلية مقرها الرئيسي في برشلونة. لم يؤكد النادي عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم واكتفى بتأكيد المعلومات «لأن كيلور لم يرغب في الترويج» للفتة التي قام بها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news