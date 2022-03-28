كندا تتأهل إلى كأس العالم لأول مرّة منذ 1986.. والولايات المتحدة والمكسيك تقتربان

المصدر: وكالات

حسمت كندا بطاقة تأهلها الى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1986، وذلك بفوزها على ضيفتها جامايكا 4-صفر الأحد في تورونتو ضمن الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، فيما اقتربت الولايات المتحدة والمكسيك من التأهل.

وكان بإمكان كندا أن تحسم تأهلها في الجولة الماضية لو لم تخسر أمام مضيفتها كوستاريكا صفر-1 منتصف الأسبوع الفائت، لكنها نجحت الأحد في اللحاق بركب المتأهلين بفوزها في مباراة كانت بحاجة الى نقطة منها لضمان نيلها إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة عن منطقة كونكاكاف.

وبفوزها الثامن الذي تحقق أمام 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعب "بي أم أو فيلد" في تورونتو، مقابل 4 تعادلات وهزيمة فقط، رفعت كندا رصيدها الى 28 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط عن كوستاريكا الرابعة الفائزة على مضيفتها السلفادور 2-1، وثلاث نقاط عن كل من الولايات المتحدة والمكسيك اللتين اقتربتا من حجز مقعديهما.

وفيما يتأهل أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى المونديال، يخوض صاحب المركز الرابع ملحقاً دولياً من مباراة واحدة تقام في منتصف يونيو في قطر مع متصدر تصفيات أوقيانوسيا.

وبتأهل كندا، ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى 20 من أصل 32 بعدما انضمت الى قطر المضيفة، إيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية (آسيا)، ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنكلترا وسويسرا وهولندا (أوروبا)، البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي (أميركا الجنوبية).

ويعود المنتخب الكندي الى النهائيات العالمية المقررة هذا العام في شهري نوفمبر وديسمبر في قطر، للمرة الأولى منذ 1986 حين شارك للمرة الوحيدة وخسر جميع مبارياته الثلاث.

ويدين فريق المدرب الإنكليزي جون هيردمان بفوزه الى كايل لارين (13) وتايجون بيوكانن (44) وجونيور هويلت (82)، قبل أن يضيف أدريان ماريابا الرابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (88).

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