«معشوق جماهير الأهلي» يدير مباراة مصر والسنغال الحاسمة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

اسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالاتفاق مع لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي، مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال فى لقاء الإياب الذى سيقام فى السنغال يوم 29 مارس الجارى، إلى الحكم الجزائرى مصطفى غربال.

وفازت مصر أمس الجمعة في لقاء الذهاب بنتيجة 1- صفر، وستكون مباراة الإياب حاسمة في تحديد هوية الفريق المتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الدولي، قد عين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة مباراة مصر أمام السنغال في لقاء الذهاب بالقاهرة، حيث تواجد ندالا على رأس الطاقم وعاونه مواطنه أوليفر سافاري والقُمري سليمان أمل الدين، والمالي بابو تراوري كحكم رائع.

ويطلق على الحكم الجزائري مصطفي غربال، لقب معشوق جماهير الأهلي المصري، إذ أدار للفريق أربع مباريات تحت قيادة المدير الفني الحالي بيتسو موسيماني، منهم مباراة وحيدة في كأس السوبر المصري ومبارتان في دوري أبطال أفريقيا ومباراة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي وأشهر 12 كارت أصفر للاعبي الأهلي وكارت أحمر واحد وفاز الأهلي في ثلاث مباريات وتلقى هزيمة وحيدة.

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