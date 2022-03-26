أزمة دفاعية في منتخب مصر قبل مباراة العودة أمام السنغال

المصدر: وكالات

ستفقد مصر جهود قلبي الدفاع الأساسيين محمود حمدي (الونش) ومحمد عبد المنعم في الزيارة إلى السنغال لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حين تسعى لتأكيد تفوقها 1-صفر في القاهرة.

وأصيب عبد المنعم مدافع الأهلي في الأنف خلال مباراة الجمعة واستبدل بزميله في الفريق ياسر إبراهيم في الشوط الأول. وسيخضع لجراحة ليتأكد غيابه عن الرحلة إلى دكار.

أما الونش مدافع الزمالك فيغيب للإيقاف بعد حصوله على انذار بسبب الاعتراض على قرار للحكم.

وتجددت بذلك المشاكل الدفاعية بفريق المدرب كارلوس كيروش في ظل غياب الركيزة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين.

وقال كيروش للصحفيين بعد المباراة "لن نذهب إلى السنغال باثنين من المدافعين فقط (ياسر إبراهيم ومحمود علاء) وسنستدعي مدافعا آخر (على الأقل من خارج التشكيلة) للسفر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كيروش سيضم علي جبر ورامي ربيعة من بيراميدز والأهلي.

وكان جبر (33 عاما) عنصرا أساسيا في المنتخب بفترة المدرب هيكتور كوبر وشارك في كأس العالم 2018 بينما ابتلي ربيعة بالإصابات خلال فترة طويلة من مسيرته وكانت مباراته الدولية الأخيرة قبل خمس سنوات.

ويجيد أيمن أشرف لاعب الأهلي دور قلب الدفاع أيضا بجانب اللعب ظهيرا وفي خط الوسط، لكن على الأرجح لن يبدأ مباراة الثلاثاء.

ويكفي مصر التعادل خارج أرضها للتأهل لكأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.

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