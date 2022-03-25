"النيران الصديقة" تضع تونس على أعتاب المونديال

المصدر: وكالات

وضع منتخب تونس قدما في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بفوزه على مضيفه المالي 1 / صفر، اليوم في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وسجل موسى سيسوكو مدافع المنتخب المالي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36. وتعرض اللاعب ذاته للطرد المباشر في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي على سيف الدين الجزيري لاعب المنتخب التونسي. وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في تونس يوم الثلاثاء المقبل.

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