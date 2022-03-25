لاجئة أوكرانية تفوز بماراثون القدس

المصدر: وكالات

فازت لاجئة أوكرانية بالنسخة الحادية عشرة من ماراثون القدس وهي إحدى ابرز عداءات هذا الاختصاص في بلادها بحسب ما أعلنته بلدية مدينة القدس التي نظمت المسابقة السنوية اليوم. وأنهت فالنتينا فيريتسكا (31 عامًا) السباق في زمن قدره 2:45.54 ساعة وهي واحدة من اصل 40 رياضيًا أوكرانيا شاركوا في فئتي السيدات والرجال.

وهربت اللاعبة الرياضية مؤخرًا من أوكرانيا إلى بولندا مع ابنتها بينما ظل زوجها في أوكرانيا يخدم في الجيش الاوكراني في حرب بلاده ضد روسيا. وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس بلدية القدس. وكان آخر فوز لفيريتسكا في اكتوبر 2021 في ماراثون البانيا في مدينة تيرانا بزمن 2:38.53 ساعة. وبالرغم من سوء الاحوال الجوية الباردة الماطرة شارك اليوم قرابة 25 ألف عداء في ماراثون القدس.

وHعلنت وزيرة الثقافة والرياضة تشيلي تروبر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لاستقبال 100 رياضي أوكراني فروا من الحرب في بلادهم إلى إسرائيل". ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وقد صل أكثر من 16858 أوكرانيًا إلى إسرائيل وفقًا لبيانات وزارة الداخلية.

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