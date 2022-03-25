تصفيات كأس العالم.. ويلز تقصي النمسا بهدفي مهاجم "لا يلعب"!

المصدر: وكالات

حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في الفوز لنجمه غاريث بيل الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما سجل هدف النمسا مارسيل سابيتسر في الدقيقة الـ64.

ويأتي تهديف غاريث بيل على الرغم من أنه يجلس احتياطياً منذ فترة طويلة على مقاعد بدلاء نادي ريال مدريد الإسباني لعدم قناعة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمستوى الفني الذي يظهره في المباريات.

وسيتنافس المنتخب الويلزي على خط بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

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