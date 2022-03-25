بعد تأهلها على حساب روسيا.. بولندا تتعرف إلى خصمها في نهائي الملحق الأوروبي

المصدر: وكالات

فاز المنتخب السويدي على نظيره التشيكي 1-صفر بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بكرة القدم المقررة في قطر العام الجاري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين تمكن خلالهما المنتخب السويدي من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق نجمه روبين كوايسون في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وسيواجه المنتخب السويدي في نهائي المسار الثاني المؤهل إلى مونديال قطر، المنتخب البولندي الذي تأهل من دون أن يلعب بعد أن حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المنتخب الروسي من مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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