مدرب منتخب مصر: قد أخرج محمد صلاح من مباراة السنغال لهذا السبب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، رسالة إلى الجمهور المصري من أجل دعم الفراعنة في المباراة الفاصلة أمام السنغال غداً الجمعة، مشيراً إلى أنه قد يخرج محمد صلاح من المباراة ويعتمد على الجمهور نظراً لأهميته وتأثيره في مثل هذه المباريات.

وفي رسالة خاصة للجمهور المصري عبر تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "نحتاج إلى دعم 100 مليون مصري في هذا اليوم وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأطالب الجميع بارتداء قميص منتخب مصر ورفع العلم في شرفات المنازل".

ويخوض منتخب مصر مباراتين مصيريتين أمام نظيره السنغالي، الأولى ستكون غدا الجمعة، في استاد القاهرة، على أن تكون المباراة الثانية يوم الثلاثاء المقبل في داكار.

وأوضح المدرب أن مباراة السنغال بمثابة نهائي كأس العالم بالنسبة له وللاعبيه، مشيراً إلى أن مواجهة السنغال ستكون 180 دقيقة على شوطين في القاهرة وداكار، وقال: "أثق بقدرات لاعبي الجيل الحالي للفراعنة في الظهور بشكل طيب وتقديم مباراة جيدة، لإسعاد الملايين من الشعب المصري، أعلم أن الجمهور سيتحمل صعوبات كبيرة في هذا اللقاء، خصوصا أننا نواجه منتخبا قويا بحجم السنغال، وأطالب الجمهور أن يكون اللاعب رقم 12 في فريقي، وهو اللاعب الأهم".

وتابع ضاحكا: "من الممكن أن أخرج محمد صلاح وأعتمد على اللاعب رقم 12، نظرا لأهميته وتأثيره في مثل هذه المباريات، أحترم منتخب السنغال ولكن منتخب مصر يستطيع تحقيق أحلام الملايين من عشاقه، وأتمنى من الجمهور أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية ومساندة اللاعبين".

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