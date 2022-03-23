باتريك فييرا وواين روني ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الانجليزي

المصدر: وكالات

انضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق واين روني وقائد أرسنال السابق الفرنسي باتريك فييرا اليوم إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويحمل الثنائي الرقمين التاسع والعاشر في قائمة من أبرز نجوم الدوري احتلوا مكانة مرموقة في قاعة المشاهير مع كل من ديفيد بيكهام، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد، ألن شيرر، الهولندي دينيس بيرغكامب، الإيرلندي روي كين والفرنسيين إريك كانتونا وتييري هنري.

ويحتل روني الذي يشرف حالياً على تدريب فريق ديربي كاونتي في بطولة تشامبيونشيب الرديفة المرتبة الثانية في قائمة أفضل الهدافين في البريمير ليغ برصيد 208 أهداف سجلها بقميصي "الشياطين الحمر" وإيفرتون.

من ناحيته، لعب فييرا، مدرب كريستال بالاس الحالي، 307 مباريات في الدوري وفاز باللقب ثلاث مرات، فيما حمل شارة القائد لأرسنال "لا يقهر" والذي ما زال الفريق الوحيد الذي فاز باللقب من دون أن يخسر أي مباراة. وتكرم قاعة المشاهير أفضل اللاعبين الذين خاضوا غمار البريميرليغ منذ إطلاقه في عام 1992.

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