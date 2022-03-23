بوغبا يعلن سرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم

المصدر: وكالات

قال لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا إنه تعرض لسرقة ميداليته الخاصة بالفوز بكأس العالم لكرة القدم ضمن عدة أشياء مسروقة خلال حادث سطو لمنزله الأسبوع الماضي. وتعرض منزل بوغبا للسطو في 15 مارس أثناء نوم طفليه، حيث حدثت الواقعة خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام أتليتيكو مدريد في أولد ترافورد بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 29 عاما كأس العالم 2018 مع فرنسا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي في روسيا. وأبلغ بوجبا صحيفة لوفيجارو الفرنسية يوم الثلاثاء "كانت هناك مجوهرات خاصة بوالدتي وميدالية كأس العالم". وأضاف "أكثر ما أثار خوفي هو وجود الطفلين الاثنين في المنزل مع مربية الأطفال خلال الواقعة".

وتابع "لقد استمعت إلى ما حدث واتصلت بزوجتي والأمن ثم أغلقت الحجرة على نفسها مع وجود الطفلين. كانت تشعر بالصدمة على مدار عدة أيام. أهم شيء أن الطفلين على ما يرام". وانضم بوغبا لتشكيلة فرنسا لخوض مباراة ودية أمام ساحل العاج الجمعة المقبل، وأخرى أمام جنوب أفريقيا في 29 مارس.

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